Sofía Franco: “No abandonaré ‘Cuéntamelo Todo’”

La conductora de “Cuéntamelo Todo”, Sofía Franco, manifestó que seguirá en pie de lucha para que el programa obtenga mayor sintonía, es por eso que pidió a todos tener paciencia.

“No sé a qué se debe su comentario, de repente en vez de ver su programa nos está mirando. Le agradezco por ese punto de rating más. Yo no me fijo en lo que digan los productores. Eso es absurdo. A mitad de año hablamos, pero yo remo hasta el final. No abandonaré el barco, sigo para adelante como debe ser”, sostuvo.

A la vez, se refirió por la novela “Rubí” que arrasa por las mañanas. “Sí, es cierto, es una novela vieja, hay público para todos. Pero confío en que las amas de casa quieren ver caras nuevas”, puntualizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: