Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo fueron invitados en el programa de «Mande quien Mande» dónde se dijeron sus verdades. La polémica pareja aprovechó este segmento para decir sus incomodidades frente a su público.

¿Amor a segunda vista?

La modelo y el boxeador contaron detalles de su relación que nadie sabía dejando a más de uno sorprendido.

Inicialmente, Samantha afirmó que no se enamoró de Maicelo a primera vista por lo que la química no fue de inmediato. «Al inicio no me interesaba» dijo entre risas Batallanos.

Sin embargo, luego reconoció que fue ella quien lo contactó por Instagram y empezaron a tener una amistad cercana.

Además, afirmó que la principio tenía la idea de poder ir a su gimnasio de manera gratis porque sabía que tenía al boxeador babeando por ella.

«Al inicio solo quería canje en su gimnasio», dijo entre risas.

Y es que, al parecer, Samantha pensó que se trataría de algo pasajero, sin imaginar que sería un fiel compañero.

Por otro lado, cada uno contó que era lo que le disgustaba del otro y Samantha fue la primera en hablar.

«Es una persona muy orgullosa, siempre quiere ganar», dijo la modelo a Maicelo bastante sería. Por su parte, Jonathan dejó entrever que Samantha es celosa con él.

Pues el boxeador sacó su celular y demostró que solo lo puede desbloquear Samantha con su rostro.

Demostrando así que de cierta manera el deportista no decía mentiras pero que también la confianza es básica en su relación.

¿Cuánto tiempo llegan juntos?

La feliz pareja está por cumplir 9 meses juntos, sin embargo, hace solo poco más de un mes, recién hicieron público su romance, pues la pareja venía siendo captada junta, pero no brindaban ninguna declaración de si mantenían alguna relación.

Según la modelo, ambos se conocieron a través de Instagram pues Batallanos ya le había echado el ojo al boxeador.

«Vi a ese moreno sexy y me encantó», dijo la influencer en el programa de ‘Mande quien Mande’.

Hace poco Maicelo se lució en el programa ‘América Hoy’ y se dejó ver enamorado de Samantha pues de inmediato le estampó un beso en vivo.