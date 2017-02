‘Solo una madre’, una historia muy real

Por: Verónica Rondón

Fotos: Geraldo Caso

Traer al mundo a un hijo es la dicha más grande de toda mujer. ‘Solo una madre’, telenovela de Michelle Alexander, que nos cuenta la historia de ‘Lucero’, la joven mamá que hace de todo para sacar adelante a su pequeño quien sufre de una discapacidad, ya es un ‘boom’, que ha hecho olvidar a ‘Al fondo hay sitio’. Karibeña conversó con los protagonistas, Andrea Luna y André Silva, quienes nos cuentan algunos pormeno­res de sus personajes.

-¿Cómo van las grabacio­nes de la novela?

L.: Las grabaciones están bastante fuertes, gra­bamos de lunes a sábado y arrancamos el día con todas las pilas hasta que se vaya el sol, a veces nos queda­mos hasta las nueve. S.: Pero la estamos pasando bien.

-Cuéntenme un poco de sus personajes…

A.L.: ‘Lucero’ es una ven­dedora de flores, trabaja en el Mercado de Flores con su tía y con su her­mana a veces. Al inicio fue una madre inexperta, pero poco a poco se ha ido fortaleciendo y ha ido creciendo, afron­tando todos los retos que le ha puesto la vida como la enfermedad de su hijo; siempre trabajando para salir adelante para curar a su bebito.

A.S.: ‘Ever’ es un chico de 28 años, que viajó a los 20 a los Estados Unidos, su padre tomó malas decisiones, es un delincuente que entra y sale constantemente de la cárcel y Ever quiso alejarse un poco de ser nombrado como ‘el hijo del delincuente’, ‘del ladrón’. Pero también comete errores y uno de ellos es mentir, decirle a su familia que es exitoso, que todo está bien, que tiene carro, departamento, se viste bien, cuando la realidad es otra. Conoce a Lucero por ‘encargo’ de su mamá (porque Lucero viaja a Nueva York a visitar a su papá que está delicado de salud) y ahí desarrollan una conexión especial, pasan una noche romántica y Luce­ro queda embarazada. Ever vuelve al Perú y se encuentra con una gran sorpresa, va a ser papá y ahora tiene que batallar contra eso.

-La escena del cambio de niños en el hospital ha sido una escena bastante fuerte y de la vida real…

L.: Sí, eso fue algo que pasó en Arequipa hace un tiempo, es un caso de la vida real y es bastante fuerte.

– André, ‘Ever’, es un per­sonaje que tiene mucho que ver con tu vida fuera de las pantallas… A.S.: Sin duda, son varias las cosas que me conectan con el personaje. Yo viví hasta los 17 años en Huaral y de ahí tuve que tomar la decisión de ve­nirme acá (a Lima) a hacerme camino en el mundo de la ac­tuación, primero estudiando, preparándome. Ya llevo 13 años actuando de manera profe­sional. Recuerdo desde la primera aparición que tuve en televisión, donde ni siquiera tenía un texto, solo jugaba fútbol y luego cómo he ido creciendo en mi carrera con perso­najes más importantes. Me llena de mucha felicidad y orgullo ver cómo vamos avanzando en esta carrera que es sumamente difícil. Y, por otro lado, el hecho de ser papá, estoy pasando uno de los momentos más lindos de mi vida, sin duda. Y esa conexión que estoy teniendo desde el embrazo con la persona que quie­ro y que está a mi lado hace que las cosas me resulten un poquito más fáciles para trasmitirle todo eso a Ever.

-Andrea, ¿‘Lucero’ ha hecho que florezca tu instinto maternal?

A.L.: Sí, claro, pero faltan muchos años más, porque es­toy enfocada en mi trabajo y mis estudios y quiero seguir en eso. Cuando sea mamá quiero ser como Lucero, así de guerrera, luchadora.

-¿El personaje de Liliana Trujillo, que interpreta a ‘Vicky’, tiene un trasfondo del porqué hace ese cambio de bebés?

L.: Ella quiere un nieto sanito, es el bebé más deseado de su casa. En el momento en el que le dicen que ha tenido asfixia, es cuando todo se le derrumba. S.: Por amor a su hija hace el intercambio, porque ella la conoce más, sabe que es una mujer frágil, que no está preparada aún para ser mamá, que no ha llegado a esa madurez que necesitan tener algunas mamás. Por eso cambia a los bebés, de alguna manera la justificación de su acto es el gran amor que tiene por su hija.

– La escena en que ‘Lucero’ estuvo a punto de casarse con Jesús (per­sonaje de Nico Ponce) también es bastante fuerte…

A.S.: Ella estuvo a punto de casarse básicamente por un tema de darle lo mejor a su hijo, fueron escenas muy impactantes, porque está en la iglesia a punto de dar el sí y Ever está sufriendo y rogándole a la virgen que ella no se case porque va a ser el peor error de su vida, de solo leer los capítulos se me pone la piel de gallina.

-¿Es complicado dejar de lado tu posición de mujer y dar prioridad a tu posición de madre?

A.L.: Para ‘Lucero’ no, porque todo gira entorno de su hijo; primero está su hijo y ella no quiere casarse con Jesús, ella decide casarse porque él la va ayudar con su hijo, y todas las decisiones giran en torno a Miguelito.

-¿Crees que las mujeres debe­rían de seguir ese rumbo?

L.: Es cuando tienes un hijo y sobre todo si tiene un mal, todo cambia. En mi caso, mi mamá dejó de trabajar por mí unos años y luego volvió a trabajar asegurándose que yo esté bien y que mi abuelita me cuide.

-Es así, yo también trabajo y dejo a mi hijo con mi mamá…

A.S.: Qué loco lo que acaban de decir ustedes dos, las ma­más salen a trabajar y dejan a su hijos con la abuela, eso es algo que se repite de mamá en mamá y eso demuestra el papel importante de una madre en la sociedad, es un personaje que constantemente está trascen­diendo y no deja de ser indis­pensable…

A.L.: Porque no puedes confiar en nadie más que en tu madre y con tantas cosas que se ven hoy día.

-Un mensaje a los seguidores de la novela…

A.S.: Invitarlos a no perderse la novela, porque cada capítulo que viene se ve más interesan­te, hay personajes muy diverti­dos, otros que llevan una carga dramática fuerte y tienen todos los condimentos necesarios.

A.L.: Quieran mucho a sus mamás y esta telenovela es para toda la familia y madres luchadoras.

NOVELAS DE EXPORTACIÓN

-Las producciones de Michelle siempre han sido un éxito y esta no es la excepción ¿para ustedes ha sido un reto ganarle a novelas como ‘Moisés’?

A.S.: Le ganamos, le seguimos ganando y le seguire­mos ganando a ‘Moisés’, porque el público quiere ver a sus actores impregnarse en una historia que les sirva a ellos, historias muy cercanas a los propios peruanos y eso es lo que ha descubierto Michelle con el público peruano. Construir una novela mediante un tema que les interese a todos y que pueda poner en evidencia todo el sacrificio y la labor que hace una familia para salir adelante, creo que es un tema universal, así lo vuel­vas a pasar en 18 idiomas, el valor y la enseñanza van a ser los mismos, por eso es que las novelas de Michelle se están vendiendo en otros países. Hace unos días se ha estrenado ‘Valiente amor’ en Bolivia, se ha estrenado ‘Amor de madre’ en Colombia, hace poco en la India, y eso es lo que le gusta a la gente.

TAMBIÉN PUEDES LEER: