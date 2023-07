Compartir Facebook

Ricardo Mendoza al parecer habría multiplicado por 0 a su actual saliente Rosalía Franco quien hace poco afirmó que ya se encotnraba en una relación formal con el humorista.

Y es que tras hacer público el término de su relación con Alicia Alparcana, el comediante se luce como soltero en sus redes sociales dejando mal para a Franco.

¿Qué pasó?

Ricardo aprovechó unos minutos en sus redes sociales para conversar con sus seguidores sobre detalles de su vida privada cuando uno le preguntó sobre su situación sentimental.

“¿Relación abierta o cerrada?”, le preguntó el usuario expectante de la respuesta pues con Mendoza no se sabe tras las últimass polémicas sobre sus relaciones.

“Por ahora, soltero”, dijo Ricardo descartando la relación que presumió Rosalía en un programa digital.

Como se sabe, Mendoza lleva ya una relación abierta con Rosalía desde que todavía estaba con Alicia, pues el comediante afirmó que tenía una relación abierta con Alparcana.

Mucho se decía de sus relaciones ya que según conductores como Magaly afirmaron que Ricardo le daba mas prioridad a Rosalía a quien hace poco le celebró su cumpleaños mientras Alicia festejaba el suyo con sus amistades lejos de Mendoza.

Hace poco Mendoza nuevamente usó sus redes para hablar sobre su ex pareja y no dudar en ‘tirarle flores’ a pesar de ya no ser enamorados.

«Hemos quedado muy bien y somos patazas», dijo el comediante. Y es que según Ricardo ambos decidieron terminar su relación, pero mantener una buena comunicación al tener mascotas en común.

¿Qué dijo Rosalía?

Hace ya algunos días Rosalía fue entrevistada en un programa digital y anunció a los 4 vientos que se encuentra feliz en una relación formal, haciendo alusión a Ricardo Mendoza.

“Estoy con novio… ya lo hicieron muy público”, comentó la modelo emocionada de por fin llevar el título de ‘oficial’.

Cabe recalcar que Franco fue ampayada con Mendoza cuando el humorista tenía una relación de 7 años con Alicia Alparcana.

Magaly Medina fue una de las primeras en criticar a Franco pues no inició de la mejor manera con Ricardo.

«Así pasa también en la vida real, de la amante a la oficial», afirmó la periodista.

Hasta el momento Rosalía no ha salido a dar su versión sobre su actual estado sentimental.