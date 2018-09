‘Chollywood’ celebró premio de la FIFA como ‘Mejor la mejor hinchada’

Diversas figuras de la farándula local se mostró emocionada después que la hinchada peruana ganara el premio ‘Mejor afición’ de The Best FIFA 2018.

“Ahora que somos la mejor hinchada del mundo, podemos ser la mejor sociedad de Latinoamérica, para empezar digo nomas. Arriba Perú”, escribió en Twitter el humorista Fernando Armas.

Mientras que el actor y director, Bruno Ascenso, recomendó a todos los peruanos continuar apoyándonos. “¡Arriba Perú! Somos La Mejor Hinchada Del Mundo. Sigamos unidos que así logramos grandes cosas”, posteó.

Por su parte, el conductor Cristian Rivero compartió un video donde se luce con la barra peruana en Rusia. “La previa al Perú vs Francia, está hinchada no deja de alentar. Qué experiencia la que vivimos todos la mejor hinchada del mundo. Como no te voy a querer”, escribió debajo del clip.