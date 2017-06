Spheffany Loza se amista con Melissa

Spheffany Loza estuvo en el avant premiere del filme ‘Baywatch, guardianes de la bahía’, que se estrena este 15 de junio en Perú y contó que dejó atrás los enfrentamientos con su hermana Melissa, quien nuevamente se lució con su expareja. “De verdad, ya no me importa, el pasado. ¿Si he hablado con Melissa sobre el tema? No, ¿con él? Tampoco, no es de mi interés. Yo estoy tranquila, relajada, con él no tengo comunicación, pero con mi hermana sí. Incluso nos reunimos para el Día de la madre”, indicó Spheffany.

Al saber que su hermana también tenía comunicación con Roberto Martínez, Spheffany indicó que no cree que su hermana retome su relación con el exfutbolista. Sin embargo, aclaró que siempre fue A1, “el mejor cuñado”.