Spheffany mantiene distancia con su hermana Melissa Loza

Spheffany Loza habló de la actual relación que tiene con su hermana Melissa Loza, luego que protagonizaran una serie de dimes y diretes, donde ella acusó a la ’Diosa’ de haberse metido con su expareja.

“No (mantienen comunicación) porque cada una ha hecho su vida. Ahorita está con su pareja y su familia. No, (sobre si llevan una mala relación). El cariño está”, señaló Spheffany y aclaró que se siente “incómoda” de seguir siendo comparada con su hermana.

“Llega un punto que incomoda, porque ya me gané mi puesto, tengo un nombre. Siempre es ‘la hermana de…’. Me apena mucho porque realmente la esperaba, pero su motivo habrá tenido”, señaló tras confirmarse que la ‘Diosa’ no estará en la nueva temporada de ‘EEG’.