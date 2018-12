Sporting Cristal se coronó campeón nacional tras golear 3-0 a Alianza Lima en el Estadio Nacional

Buen juego, goles por doquier y el título nacional, fueron los ingredientes perfectos para que Sporting Cristal arme una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. El elenco celeste levantó el trofeo número 19 en los 63 años de historia, y es la segunda vez que lo hace en una final frente a un clásico rival, Alianza Lima, aunque esta vez lo consiguió categóricamente por 3 a 0 (7-1, en el marcador global).

Los bajopontinos eran conscientes que el abultado triunfo en la ida no les bastaba, y volvió a no dejar dudas, como lo hizo a lo largo del campeonato, su gran capacidad goleadora ante un rival que no mostró solidez defensiva.

Los locales iniciaron las acciones presionando el acelerador, pero fue Alianza el que generó dos tiros libres cerca del área, aunque ninguno sacó provecho. Las armas celestes empezaron a reflejarse, y una pelota parada cambió la historia del partido. La ejecución de Gabriel Costa acabó en un cabezazo de Jorge Cazulo (14’).

Tras el gol, Cristal se acomodó mejor en el campo y continuó con su juego de toques, el cual traería frutos a los 27’, y esta vez por medio del hombre de la final, Gabriel Costa (27’), quien solo necesitó empujar la esférica para celebrar su tanto 26 de la temporada.

Acto seguido, Alianza tomó el control de la pelota, pero no encontró los caminos, lo que llevó a la desesperación y, a base de faltas innecesarias, se llenaron de tarjetas amarillas y hasta una roja en el segundo tiempo, cuando el uruguayo Gonzalo Godoy despejó el balón, dejó la pierna en alta y volvió a patear al jugador celeste (58’).

La balanza ya estaba inclinada, los blanquiazules apelaron al milagro y llegaron a tocar la portería de Patricio Álvarez en un par de ocasiones, pero esta vez el ‘Pato’ mostró seguridad bajo los tres palos.

Como no podía faltar, el argentino Emanuel Herrera (72’) puso la cereza de una campaña inolvidable y hasta histórica para alcanzar los 40 tantos. Lejos de apagar la luz, los ‘cerveceros’ mostraron su ambición, pero la valla de Leao Butrón ya estaba con candado.

De esta forma Cristal cierra el telón en una temporada donde alzó los trofeos del Torneo de Verano y el Apertura, así como lideró la Tabla Acumulada, y ayer demostró por qué es el campeón nacional.

Leyendas:

Deja la valla alta. Emanuel Herrera marcó 40 goles en la temporada. Registro histórico.

Este podría ser el último partido de Bengoechea en Alianza, pues acabó su contrato.

¿Te quedas o te vas?

Una vez alcanzado el título, uno de los temas a resolver en la interna rimense es la continuidad del entrenador Mario Salas. El chileno tiene una buena oferta para asumir la dirección técnica del Colo-Colo de su país.

Lo dijo

“Fuimos superiores en las finales, es justo ser campeones” Horacio Calcaterra

CIFRA

5 títulos nacionales suma Carlos Lobatón, y todos con la camiseta celeste. Lo consiguió en el 2005, 2012, 2014, 2016 y 2018.