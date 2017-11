Stephanie Valenzuela juerguea con multimillonario

La modelo Stephanie Valenzuela sorprendió a todos sus seguidores al compartir una foto donde se luce en una fiesta junto al multimillonario Gianluca Vacchi. A través de Instagram, la arequipeña primero compartió un video donde sale con un mini vestido ceñido al cuerpo y bailando al ritmo de un reguetón, y después publica una imagen donde posa abrazando y feliz junto a Gianluca Vacchi.

“Just wanna have fun (Solo quiero tener diversión) Gianluca”, escribió debajo de las imágenes. Todo indicaría que Valenzuela se encontró con el magnate en España, ya que en sus últimas publicaciones la ex de Mario Irivarren sale en la ciudad de Madrid.