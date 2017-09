Suegro de ‘Clavito’ malcriado

De mal en peor. El caso de supuesta agresión que vincula a Rober Muñoz (‘Clavito’) y su pareja Andrea Fonseca sigue causando revuelo. La familia de la bailarina se presentó en ‘Espectáculos’ de Latina, pero lejos de calmar las aguas el padre de la joven, Julio Enrique Fonseca, mostró su peor cara al perder los papeles porque no supo argumentar que su hija no es víctima de agresión.

El padre de la pareja del líder de Clavito y su Chela no dejaba hablar a su esposa y la corregía, especialmente cuando comentó que Andrea le tenía más confianza a su ex Jean Pierre Ramos. “Posiblemente, haya tenido más confianza, es lo que ha dicho mi esposa”, señaló iracundo.

Jazmín le aclaró que esas no habían sido las palabras de su esposa, a lo que el señor le respondió inmediatamente en un tono más agresivo: “se lo aclaro ahora por si no escuchó bien”. La chinita no se dejó amedrentar y le pidió a Fonseca que se calmara antes de expresarse.