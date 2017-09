Sully Saenz se casó en Canadá y perdió sus anillos de matrimonio en Perú

La ‘guerrera’ Sully Saenz no se encuentra pasando un grato momento, pues luego de su gran matrimonio en Canadá, la modelo regresó a nuestro país, sin embargo, muy apenada publicó, a través de sus redes sociales que extravió sus anillos de compromiso.

La ex integrante de ‘Esto es Guerra’ comentó que sus anillos se perdieron en San Borja por la Vía Expresa y pidió a todos compartir la información para poder recuperar sus aros.

“El valor sentimental es infinito son mis anillos bendecidos en la iglesia el día de mi boda. Por favor si alguien los ha encontrado o se los han vendido, comuníquense con mi manager”, publicó en su cuenta de Instagram.

Algunos de sus seguidores lamentaron la situación, y le cuestionaron por qué no lo tenía puesto. Sully señaló que trató de tenerlos guardado por seguridad. “Lamentablemente hay inseguridad en nuestro país, y justamente los guardé en mi cartera para que no me vayan a asaltar”, indicó.