Sully se disculpa con Brunella tras opinar sobre su relación con Renzo

La modelo Sully Sáenz decidió limar asperezas con Brunella Horna luego que se malinterpretara sus comentarios respecto a la relación que tuvo la rubia con Renzo Costa. “Quiero aclarar que nunca te he atacado y nunca he dicho algo feo de ti. Me sentí en la confianza de tratar de calmar las cosas y no crear conflicto”, dejó en claro la exchica de reality vía telefónica con el programa ‘Espectáculos’.

Brunella, quien se encontraba en el set del programa latino, le respondió: “Me molestó que salgas a opinar tanto, a ti te tenía un cariño. Sí me dolió que seas la primera en opinar sobre mi relación con Renzo cuando sabes cómo es Renzo, yo no sé qué versión te haya podido dar”.