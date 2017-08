Supuesto delatador de Evelyn da la cara y manda este fuerte mensaje

En la última emisión de ‘Amor, Amor, Amor’, revelaron la identidad del supuesto delatador de Evelyn Vela, que sería el taxista Ricardo Rodríguez. Tras esta situación, este, a través de sus redes sociales, salió al frente a demostrar su inocencia.

“Agradezco a las personas que me dan su apoyo en esta situación en la que estoy involucrado. No tengo nada que decir, todo esto se está llevando por un proceso que aún no termina. Es una lástima que ‘Latina’ se preste a poner mi foto en televisión nacional, las acciones legales ya se están tomando”, sentenció en su cuenta oficial de Facebook.

Cabe mencionar que la ex bailarina fue detenida el pasado 17 de julio en el aeropuerto de Miami por las autoridades de Estados Unidos, al ser acusada de trasladar 20 mil dólares falsos. Hasta el momento se desconoce si en realidad integra a una banda internacional de falsificadores y clonadores de tarjetas.