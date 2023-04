Compartir Facebook

El alcalde Carlos Bruce, informó que el concejo municipal de Surco aprobó declarar en emergencia la seguridad ciudadana del distrito por 90 días. Esto es debido al asesinato del sereno Luis Manrique Pizarro, quien recibió un impactado de bala en el cuello por parte de un delincuente.

El alcalde de Surco indicó que esta iniciativa permitirá agilizar la adquisición de equipos para fortalecer la labor del serenazgo. De igual manera, inició el proceso para la compra de chalecos antibalas.

“Esto para comprar de manera rápida chalecos antibalas para nuestros serenos. Si es que en los próximos días el Ejecutivo promulga la ley para poder darles armas no letales a nuestros serenos, también agilizar esa compra”, indicó a la prensa.

“Necesitamos que los serenos sean respetados y tengan autoridad. Por lo tanto, el proveerles de estas armas no letales implícitamente les va adquirir esa autoridad necesaria que necesitan para imponer el orden”, agregó el alcalde de Surco.

Declaramos en emergencia la seguridad ciudadana en el distrito por 90 días. Esta iniciativa permitirá contar con procesos transparentes y más cortos que contribuyan a la adquisición de equipos que fortalezcan la labor de nuestro Serenazgo, como la compra de chalecos antibalas. pic.twitter.com/LxPvUE89DC — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) April 18, 2023

Fuerzas Armadas patrullando las calles

El burgomaestre también se mostró en contra del pedido del alcalde de Lima. Rafael López Aliaga pidió que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje de las calles junto a la Policía Nacional del Perú y serenazgos.

“Yo creo que las Fuerzas Armadas pueden ayudar muchísimo en resguardar los activos básicos que tiene el Estado. Por ejemplo, la planta La Atarjea, y esos policías que están ahí, puedan salir a patrullar la ciudad. No me parece muy buena idea que las Fuerzas Armadas patrullen la ciudad. No han sido preparados para el tema de la seguridad ciudadana, ellos han sido preparados para defender nuestra soberanía. Pueden resguardar perfectamente edificios públicos, lugares que necesitan ser resguardados y que esos policías que hacían esa función salgan a patrullar”, manifestó.

“También pueden ayudar para operativos en particular. Pero no someterlos a este patrullaje en las ciudades ya que ellos no han sido entrenados para eso”, añadió.

Homenaje póstumo a sereno Luis Manrique

Durante la mañana del martes 18, el alcalde de Surco junto al cuerpo de regidores y funcionarios municipales, rindieron homenaje póstumo al sereno. El valeroso hombre falleció luego de permanecer internado dos días en UCI y conectado a un ventilador mecánico.

Municipalidad de Surco aumenta la recompensa

La municipalidad del distrito aprobó el aporte de S/ 50,000 al fondo de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter). Esto con la finalidad de capturar al venezolano Christopher Joseph Fuentes Gonzales, sospechoso del asesinato del sereno.

El monto de S/ 80,000 que ofrece el Mininter, aumenta a S/ 130,000 para aquel ciudadano que brinde información sobre el paradero del asesino.