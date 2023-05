Compartir Facebook

Susana Alvarado es una de las cantantes femeninas más importantes de la cumbia peruana. Se ha ganado el cariño del público y comparte un poco sobre su vida personal, sus inicios como cantante y más.

La cantante inicia a sus 14 años en agrupaciones y orquestas pequeñas, pero fue a los doce años que empieza su pasión por el canto.

¿Cómo llegó la música a su vida?

Susana cuenta que desde pequeña escuchaba rancheras, los pasillos, la música de adultos y le empezó a gustar ese tipo de género. Pero fue hasta un concurso de música criolla en el colegio que descubre su talento.

«Realmente fue sin querer, cante ‘la nube gris’ y salí con otra compañera a representar el salón en el colegio Magdalena Seminario de Llirod«. Fue a concursar contra otros colegios siempre en el género del vals y música criolla, «Luego ya empecé a cantar en cumpleaños, en compromisos hasta que llegué aquí (en la agrupación que esta actualmente). Desde pequeña también me han enseñado a ser responsable, creo ese es un gran punto a favor en una persona.»

Sobre su familia

También comenta que su familia no es de artistas: «Tengo a mi hermano que canta música ranchera, pero solo ahí en casa cuando estamos en cumpleaños». Tiene cinco hermanos, tres varones y dos mujeres, ella es la penúltima.

«La verdad estoy agradecida con dios por haberme mandado una familia tan linda que me ha brindado siempre su apoyo, su amor».

Agradece mucho a su mamá porque siempre confía en ella en cada una de sus decisiones. Y su papá que le enseñó ser una persona fuerte para poder llevar esta carrera musical y luchar por ello.

«Amo mi trabajo, me encanta subirme a una tarima»

La cantante Susana Alvarado agradece mucho el cariño del público: «El cariño de la gente es demasiado reconfortante porque también nosotras estamos cansadas o a veces estamos un poco enfermas, el cariño lo puede todo, el amor lo puede todo… del fan al artista, es muy bonito»

También invita a que no tengan miedo si la ven en la calle y desean tomarse una foto con ella, porque se encuentra muy agradecida por tanto cariño: «Un lugar de trabajo se presenta muchas contras hay muchas críticas constructivas y críticas destructivas también… pero estoy muy agradecida por la gente que apostó por mí, mi talento y hoy por hoy soy lo que soy gracias a ellos».

Además recalca que le éxito de sus canciones es gracias al público: «La mayoría de mis canciones han tenido mucho éxito y que la gente también lo pida en los conciertos, lo coree, eso me hace muy feliz»

Cuando un fan la apoyó en un momento difícil

La conocida ‘Morena de Oro’ cuenta una anécdota con un fan anónimo que la apoyó en un momento difícil que pasaba en su vida y le mandaba mensajes exactos que necesita de apoyo en ese momento.

«Siempre había una persona que no sé quien sería, siempre enviaba un mensaje como que atinado y era como lo que necesitaba leer. Y me ha hecho sacar lágrimas eso porque sentí que era como un angelito que me decía lo que yo quería escuchar, un seguidor anónimo y yo agradecí siempre por los lindos mensajes. Es muy reconfortante el cariño del público»

Su mejor terapia, la música

La cantante se reconforta en la música antes cualquier situación, dice que es su mejor terapia. «Que bonito que exista la música… yo escucho Alejandro Fernández, los vallenatos, Eva Ayllón, la música criolla, los vals, Los Kipus… ay que linda la música (suspira)»

Dice estar muy feliz con su vida y del camino que eligió: «Agradezco a Dios por haberme dado el don, haberme dado salud y bienestar. Y estoy feliz, feliz con lo tengo, con lo que soy».

Además cuenta que no piensa mucho en su futuro, se ocupa más e su presente y que hasta el momento no desea ser mamá «No quiero ser mamá por ahora o hasta que me hagan cambiar de opinión de repente, no lo pienso»

Afirma ser muy creyente, al pasar por un momento difícil en su vida, Dios fue su salvador y cada vez que puede va a misa y ora: «Hago mis oraciones a diario y me siento bien conmigo misma».