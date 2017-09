¡Susy Díaz está de cumpleaños y lo celebra así!

La gran Susy Díaz cumple años hoy y no dudó en compartir su felicidad con sus fieles admiradores, pues esta tarde compartió con todos ellos, como es que se encuentra celebrando un año más de vida.

La autora del ‘mueve la cabeza’ se luce en fotografía al lado de su única hija, Flor Polo, quien llegó a visitarla con el mejor regalo que son sus dos nietos.

“Celebrando mi cumpleaños en la casa de mi mamita, no le gustan las fotos ni los vídeos, no es figureti y la tortita que mi mamá me lo hizo con sus propias manos”, escribió Susy junto a las fotografía que retratan su felicidad familiar.