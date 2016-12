Susy Díaz: “Juegan con mi imagen”

Totalmente sorpren­dida, así se mostró Susy Díaz al ver una fotografía suya en compañía del conductor ingles James Corden, que apareció estos últimos días a través de las redes sociales.

“Es un montaje, yo no sa­bía nada hasta que vi que en todas las redes sociales es­taba esa fotografía colgada. Yo creo que están jugando con mi imagen y la verdad es que me sorprendió eso. Todo se trata de un montaje pero me gustaría saber por qué hicieron eso, porque ya tiene como cuatro días en redes”, dijo Susy.

De otro lado, la excongre­sista le mandó un mensaje de aliento a ‘Melcochita’, quien atraviesa un duro momento, tras haber sido protagonista de un accidente de trán­sito en el norte chico.

“Bueno qué pena lo que ‘Melco­chita’ ha tenido que pasar por ese episodio, por eso uno siempre tiene que ir a misa y ponerse en manos de Dios para que todo nos vaya bien. Yo le aconsejo que vaya a misa para que en­cuentre fortaleza”, acotó la rubia de labios rojos.

Finalmente, Susy nos contó cuál será su cábala de fin de año. “Yo a las doce de la noche pido mis deseos al universo cósmico para que se puedan cumplir, y le agradezco a Dios por todo lo que me da”, dijo Susy.

TAMBIÉN LEE: