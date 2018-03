Susy Díaz no desampara a Florcita

La exvedette Susy Díaz contó que su hija Florcita Polo y sus nietos serán sus únicos herederos si algo le sucede.

“Uno siempre quiere dejar a los hijos con una seguridad, yo dejaría a mis hija y a mis nietos todo (lo que tengo) para que vivan tranquilos”, confesó.

Sin embargo, la rubia de los labios carnosos dejó en claro que ella siempre le recomienda a su engreída a luchar por las cosas que desee.

“Yo a mi hija le he inculcado los valores y los mandamientos, no codiciar los bienes ajenos, no robaras, honra al padre y la madre, siempre le he dicho Flor nunca estés supeditada a lo mío, es chibola tiene buenos brazos y buenas piernas para trabajar”, dijo la ex congresista.

“Siempre le aconsejo a Flor que trabaje para que consiga sus cosas porque plata fácil se va fácil, la plata te dura cuando la trabajas y con tus esfuerzos consigues tus cosas”, agregó.

Asimismo, Susy aseguró que su hija esta con “bastante trabajo”.

De otro lado, la ex bailarina aclaró que sus viajes a Europa son para relajarse y no para buscar pareja.

“No voy a buscar marido, me gusta ir a conocer la cultura de otro país, creo que conocer un extranjero no porque vive en otro país y yo vivo en Lima, amor de lejos felices los cuatro”, dijo entre risas, agregando que pronto se va a Dubái.