“‘Tati’ no es mala”

Stephanie Orúe está contenta porque su personaje de ‘Tati’ en la novela ‘Mi esperanza’ tiene buena aceptación, a pesar de que ha cometido algunos errores en la historia.

“‘Tati’ no es maliciosa, sino que tiene muchas confusiones, no ha tomado buenas decisiones, creo que es compleja, no la juzgo, más bien trato de ponerme en sus zapatos porque lo que le pasa a ella le ha pasado a otras personas”, sostuvo Orúe.

Comentó que no podría juzgar a su personaje por “utilizar a su hijo para retener una relación”. “Creo que uno toma decisiones y en el camino uno se da cuenta si es correcto o no, es normal del ser humano equivocarse”, indicó.

La actriz comentó que siempre trata de cambiar y salir de sus esquemas actorales, por lo que estará en dos obras teatrales, una dirigida a los niños y la otra de zombis.