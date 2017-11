Tatiana Astengo se suma a denuncias

Tras la denuncia de Eva Bracamonte contra el director teatral Guillermo Castrillón, la actriz Tatiana Astengo se solidarizó con ella y reveló que también sufrió de acoso sexual por uno de sus profesores. “Cuando era muy jovencita y me preparaba como actriz, uno de mis maestros se pasó de la raya, me toco y me incomodó muchísimo (yo tengo mi carácter) pero igual me paralicé no podía creer lo que estaba pasando y dudé si lo que estaba haciendo el profe era parte del ‘ensayo’… solo tuve miedo y ni siquiera recuerdo si llegamos a ‘conseguir’ algo para nuestra ‘obra’”, contó la artista en Facebook.

Asimismo, mencionó que ella sabe de muchas jovencitas que han pasado por la misma situación y le aconsejó a “no quedarse calladas” y que “denuncien”. “En este ambiente las víctimas en potencia son las jovencitas que por el entusiasmo e ilusión de actuar están sumamente entregadas y así es muy fácil caer en manos de depredadores”, indicó.