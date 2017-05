Tatiana feliz con ‘Pensión Soto’

A la actriz Tatiana Astengo no le preocupa que su nuevo personaje de ‘Soila Soto’ marque distancia de ‘Reina Pachas’, que dio vida en ‘Al fondo hay sitio’, porque considera que la mujer de hoy “es luchadora, valiente e independiente”. “Hay muchas Reinas Pachas en el mundo. Yo no tengo ese problema, de como actriz, de querer hacer cosas diferentes, él que quiere ver cosas diferentes de mi trabajo puede ir al cine o al teatro (…) El personaje de Reina Pachas, en su momento, fue crucial, fue importante para este momento que está viviendo el país. A lo mejor años atrás estaba de moda ‘Las Charitos’ (…) Y no solamente va a estar en esta ficción, en varias (series) hay una ‘Reina Pachas’, con otros nombres”, sostuvo Astengo, quien invitó al público a ver el estreno de ‘Pensión Soto’ el miércoles 17 a las ocho de las noche por las redes sociales.