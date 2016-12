Tatiana no cree en la Navidad

Al igual que Beto Ortiz y Carlos Gal­dós, la actriz Tatiana Astengo nos contó que no celebra la Navidad porque no es católica y únicamente cree en “la fuerza y la energía que tiene cada persona”. “No entiendo por qué la mayoría de perso­nas asumen que todos somos católicos, yo no soy católica, no cele­bro Navidad. Ese día aprovecho en viajar, los boletos de avión están más baratos”, dice la popular ‘Reina Pachas’.

Asimismo, contó que luego de participar de la serie ‘Al fondo hay sitio’ se tomará unas largas vacaciones, pues se merece descansar.

Hay propuestas para el próximo año, pero aún no tengo algún contrato firmado. ¿Si regreso a alguna serie o novela? No sé, ya se enterarán a su debido tiempo”, agrega la actriz.

