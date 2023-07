Te-amamos-Fans-de-México-apoyan-a-Nicola-con-mensajes-de-cariño

Compartir Facebook

El querido locutor de Habla Kausa, se encuentra participando en el programa reality La Casa de Los Famosos México. Nicola Porcella ha conquistado al público con sus ocurrencias y tiene un grupo de fans que lo adoran.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

Tiene sus fans en México

El peruano Nicola Porcella se ha ganado el cariño del muchas mexicanas participando en La Casa de Los Famosos México. Nuestro querido locutor ha estado conviviendo con varios artistas hispanos, pero se ha convertido en el favorito del público para que llegue a la final.

Su club de fans en México vienen apoyándolo en las redes sociales donde aparece el querido ‘Capi’. Entre ellos, en un video de Radio Karibeña, donde se le ve bailando la canción «Mi forma de ser» de Olga Tañón, donde «le resbala todo lo que le digan».

Sus fans llenaron de elogios a Nicola afirmando que lo quieren mucho en México por su forma de ser, su carisma y auténtico que se muestra en el programa ‘La Casa de los Famosos’ que los graba las 24hrs del día, todos los días.

«Dios te bendiga mucho Nicola estás haciendo linda en México, fuerzas», «Me encanta este chico no lo conocía, pero me encanta su personalidad», «Yo lo amo, chiquito hermoso, me da tanta ternura», «Mexico te quiereeeee», «En México lo amamos», «Uno de los más lindos de La Casa de Los Famosos EL NIKONIKO», «Se ganó el corazón de todo México», fueron algunos de los comentarios en el video para nuestro querido locutor.

Wendy llegaría a Radio Karibeña con Nicola

En uno de los episodios de La Casa de Los Famosos en México, los miembros del team infierno conversaron sobre sus trabajos. En ello, Nicola Porcella cuenta que trabaja como conductor en el programa Habla Kausa en Radio Karibeña.

«Yo estoy en una radio de cumbia, todo el día escucho eso…La Karibeña ¡Sí suena! y suena bien», y de pronto Wendy Guevara se emociona y repite lo mismo que nuestro querido ‘Capi’: «La Karibeña ¡Sí suena! y suena bien»

En medio de su conversación, Nicola comenta que le pidieron los saludos de parte de ella para la radio y Wendy comenta emocionada que le gustaría visitar a la Radio Karibeña en Perú: «Dile que me inviten un día y voy»