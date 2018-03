Magaly Medina se arrepiente y le da la razón a Jefferson Farfán

Dice que fue engañada. Ante el temor de un nuevo juicio, Magaly Medina tuvo que dejar de lado su ego y ayer se rectificó públicamente con el futbolista Jefferson Farfán, luego que el último lunes dijera que este se portó “maleducado” en Moscú, Rusia, y no quiso cumplir con la entrevista pactada que tenía con ella para su programa ‘La purita verdad’.

Según Magaly, Julio Stein Combe (amigo de Farfán y extrabajador de ella) fue la persona que pactó la entrevista con el jugador de la selección nacional y efectivamente este no le mencionó que sería ella quien iba a realizarla. La periodista aseguró que le creyó a Jefferson Farfán luego de leer su carta notarial donde le dice que tiene las pruebas en su WhatsApp y en las grabaciones nunca le mencionaron el nombre de Magaly.

“Yo le creo a Jefferson Farfán, no creo que sea loco de mentir de esa manera y creo que tiene los WhatsApp. En honor a la verdad yo tengo que decir: te creo Jefferson Farfán. No sabías que yo iba a ir, pero yo tampoco sabía que eso era así. Entiendo tu comportamiento y ahora tú entiende el mío, porque tanto tú como yo fuimos timados y esa es la purita verdad”, expresó en su recién estrenado programa de Latina.

Dice que fue víctima de reportero

Aunque el último lunes en su programa dijo que ella tenía las pruebas para confirmar su versión que “Farfán sí sabía que iba a su casa Magaly” y que no es ninguna principiante para ir sin invitación a algún lugar, ahora dice que fue engañada por su exreportero y nunca vio las conversaciones por WhatsApp pues confió en él.

“Cuando yo hice las investigaciones, Julio Stein Combe nunca me alcanzó ningún WhatsApp cuando se los pedí de todas las formas, incluso el mismo día que fuimos a la entrevista. Nunca lo vi, quiere decir que no existe. Nunca me contestó el teléfono, además, creí en la palabra de mi exreportero porque es el esposo de mi productora periodística”, explicó.

“Te lavaste las manos”

El panelista de ‘En boca de todos’, Ricardo Rondón, se pronunció sobre el discurso de Magaly a Farfán y señaló que lo que hizo la figura de Latina fue lavarse las manos con su reportero, además debió pedir disculpas tras dejar al jugador como un maleducado.

“Ella dijo ahora que nunca vio una conversación, pero el lunes aseguró que sí lo había visto. La verdad es una y ella mintió, no era justo que lo califiquen a Farfán de maleducado, cuando más bien fue amable y cortés porque la dejó en su casa y prefirió irse. Lo que ella ha hecho es lavarse las manos, pero la verdad es que te chotearon. Fuiste con la seguridad de que al verte ya no se iba a negar a la entrevista pero no hay que romper la liga por el lado más débil para lavarte las manos, sino hay que pedir disculpas”, apuntó. (K. Cabrera)