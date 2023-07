Compartir Facebook

Daniela Darcourt es reconocida como una de las salseras más importantes del Perú. Su carrera artística viene en ascenso, pero uno de sus sueños es convertirse en madre. Por ello, la cantante realizó un trend de TikTok para ver cómo se vería como embarazada.

Daniela se emocionó hasta las lágrimas

La salsera Daniela siempre ha demostrado su deseo de convertirse en madre. Incluso en una entrevista comentó que estaría intentando junto a su pareja Jeremy Montalva.

Es por ello, que la artista peruana se animó a participar del trend de ahora en TikTok. Es un filtro de inteligencia artificial que muestra imágenes de una sesión fotográfica de la persona estando embarazada y luego, con un futuro hijo o hija.

«Yo también me quería ver cómo me vería embarazada y con mi bebé en brazos (El TikTok más personal de mi vida)», escribió Daniela Darcourt en el video. En su publicación comenta: «Este TikTok me hizo llorar como una niña (te espero pronto, mi chiquit@)»

Se viene una sorpresa con Tito Nieves

Daniela Darcourt y Tito Nieves han formado una bonita amistad e incluso familiar. Cada vez que puede, Daniela lo visita y lo acompaña en las presentaciones de Nieves. Ambos artistas ya han colaborado en temas como “Si Tú Te Atreves”, “No Me lo Creo” e interpretaron juntos la canción “De Mí Enamórate”.

Ambos artistas compartieron en las historias de sus redes sociales, que se encontraron en Colombia para preparar una sorpresa para sus seguidores.

Tito Nieves dejó una casilla de respuestas con la pregunta: “Qué sorpresa creen que estamos preparando?”. Daniela por su parte, compartió la misma historia diciendo “Adivinen, adivinen” y luego publicó una foto en la que aparece en un estudio de grabación con el mensaje: “Familia… con el favor de Dios, cosas aún mejores están de camino. Solo deséenme suerte”.

Nominada en los Premios Juventud 2023

La peruana Daniela ha sido nominada por segunda vez en los Premios Juventud. En esta ocasión, la salsera peruana se encuentra nominada en la categoría Mejor Álbum Tropical con su álbum ‘Empezando Otra Vez’ que lanzó en mayo de 2022.

Las votaciones ya cerraron hace algunas semanas y esperemos que la cantante salsera pueda ganar el ansiado premio. El evento se llevará a cabo el 20 de julio en Puerto Rico.