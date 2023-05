Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Empezó la guerra! James Rodríguez es uno de los futbolistas más talentosos de Colombia en los últimos años. El habilidoso volante “cafetero” está en boca de todos tras una entrevista con el medio Win Sports al revelar que estuvo disconforme con la no clasificación de su país al mundial de Qatar 2022 e incluso se animó a comentar lo que fue el partido del repechaje que lo disputó la selección peruana ante Australia. Este comentario no tardó en hacer eco en Perú y un exmundialista salió a responderle fuerte y claro.

También puedes leer: ¡Bomba en Matute! Alianza Lima pensaría en contratar a Ricardo Gareca

¿Qué dijo James sobre Perú?

El astro colombiano viene atravesando un difícil momento futbolístico. Tras su desvinculación del Olympiacos de Grecia, aún no hay luces del que sería su nuevo equipo. Con todo el tiempo del mundo, James Rodríguez fue entrevistado por Win Sports, medio deportivo colombiano y recordó la ausencia de Colombia en el mundial Qatar 2022. De igual manera, no dudó en referirse a lo que fue el partido por el repechaje entre Perú y Australia.

«Me tocó ver el repechaje Australia vs. Perú en Qatar y decía: ‘¿Estos dos equipos cómo van a llegar a una Copa del Mundo?’, con todo respeto que se merecen. Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejores, mejores que Australia también», mencionó el exjugador del Porto de Portugal.

También puedes leer: Mister Peet sorprende al anunciar su incursión en Only Fans: ¿Cuánto costará la suscripción?

La “chiquita” de James no solo fue para Perú y Australia, sino también para selecciones que, a su criterio, “no juegan bien”. El colombiano se mostró muy fastidiado y sin entender el por qué esas escuadras si llegaron al mundial y Colombia no.

“Viendo los partidos, había equipos que no jugaban bien. Veías equipos que decías: ¿cómo llegaron al mundial? Fue increíble”, sostuvo.

Reimond Manco responde

La respuesta peruana no se hizo esperar. Reimond Manco decidió pronunciarse al respecto de lo dicho por James Rodríguez y dejó un contundente mensaje en sus redes sociales. El exjotita le dejó las cosas bien claras al colombiano y le pidió “dejar de llorar”.

“¿Será que Perú hizo más puntos o que, quizás, ganó en Barranquilla? Por favor, para ser mejores hay que demostrarlo, no hablarlo. Perú ganó por méritos propios jugar el repechaje. Deja de quedarte, como en el Mundial Sub 17 que clasificaste como mejor tercero y no pasaste los octavos”, sostuvo ‘Rei’ en su cuenta de Instagram.

Reimond Manco respondió con todo a James Rodríguez. (Foto: Instagram Reimond Manco)

Cabe resaltar que ambos jugadores fueron parte de una camada dorada de las selecciones de Perú y Colombia el año 2007. Incluso, Manco fue elegido el mejor jugador del sudamericano sub17 jugado en Ecuador, ganándole el título a James Rodríguez.