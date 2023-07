Compartir Facebook

Tras los fuertes rumores sobre un amorío con Anderson Santamaría, Tefi Valenzuela decidió desmentir esto con un contundente mensaje que publicó en redes sociales.

Recientemente el programa ‘Amor y fuego’ expuso a la modelo Tefi Valenzuela y el futbolista Anderson Santamaría al captarlos juntos. El programa de espectáculos mostró imágenes en las que se ve al futbolista junto a la modelo, lo cual despertó los rumores de una posible relación amorosa entre ambos.

Tras esto, la influencer decidió desmentir esto y publicó un contundente mensaje en redes sociales.

¿Qué dijo Tefi Valenzuela?

A través de su cuenta de Instagram, la modelo respondió a uno de sus seguidores acerca de si tenía pareja. Sin embargo, la respuesta sorprendió a muchos de sus seguidores y espectadores, pues no esperaban tal revelación.

La modelo usó un toque humorístico y la voz de la cantante Belinda para dar una curiosa respuesta a la pregunta de su seguidor.

“Pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener, soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, soy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer novios en todas partes del mundo así que no… no me casen”, afirmó la modelo.

Es así que la influencer trató de negar los rumores acerca de su presunta relación sentimental con el futbolista y afirmó estar soltera. Además, la modelo dejó en claro que no se encuentra en alguna relación porque se está enfocando en su carrera.

Gigi Mitre opina del ampay

Tras la emisión del ampay entre el futbolista y la modelo durante el programa ‘Amor y fuego’, la conductora no dudó en dar su opinión al respecto. Gigi Mitre indicó lo mucho que al jugador de fútbol le gustan las chicas de la televisión, pues anteriormente habría tirado maicito a Sheyla Rojas y Jamila Dahabreh.

«De santo no tiene nada, le fascina las de la tele, le aloca. Él es soltero, está libre y Tefi también. Su fetiche es de las de la tele», expresó la compañera de Rodrigo González.

Por su parte, el popular Peluchín dio a entender que pareciera que esta presunta pareja ya lleva tiempo conociéndose. «No es que recién se conocen según las imágenes. Ahí hay confianza», comentó.