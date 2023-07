Compartir Facebook

Marisol Ramírez es una reconocida cantante de cumbia que interpreta canciones de despecho hacía los hombres. Sus temas como «El Marimix», «El Divorcio», «Si me ibas a dejar», «Gitana» y «Yo lo quería» se han convertido en un himno para las peruanas. Ahora, la artista se prepara para celebrar sus 20 años de trayectoria musical a lo grande.

¡Una carrera consolidada!

La artista peruana Marisol se encuentra emocionada por celebrar sus 20 años como solista en el ámbito de la cumbia. En todos estos años, siempre ha recibido el cariño y apoyo del público. Es por ellos, que siente que no le falta nada y tiene una trayectoria musical consolidada.

«Mi carrera musical está consolidada, siento que no le falta nada porque tengo el respaldo de mi público, que me sigue a través de estos 20 años. Además, el de mi familia, mis amistades y de Dios que me acompaña y me acompañará hasta el resto de mi vida», comenta la cantante.

Sus canciones han traspasado frontera e incluso realiza giras internacionales en Europa y en Estados Unidos, pero aún tendría proyectos que desea concluir: «Trabajo y lucho para lograrlo, pero cuando lo haga podré estar tranquila y me retiraré de la música».

Invitados de lujo por sus 20 años

El próximo viernes 28 de julio, se celebrará los 20 años de trayectoria musical de la ‘Faraona de la Cumbia’. La cantante anunció que festejará su aniversario a lo grande con artistas de lujo que la acompañaran este día.

Marisol y su orquesta La Magia del Norte, han presentado su cartelera oficial con la participación de la salsera Daniela Darcourt, la agrupación Son Tentación, el cantante Deyvis Orosco, la criolla Lucía de la Cruz, orquesta Los Claveles de la Cumbia y su compañera Sonia Morales.

No te pierdas este gran concierto por los 20 años de la cantante de cumbia que se llevará a cabo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 6pm. Si quieres adquirir tus entradas, puedes comprarlo en Joinuus.com.

Sobre Marisol

Luisa Marisol Ramírez Vásquez inicia su carrera musical con tan solo 14 años en Lambayeque. Fue cantante en agrupaciones como Caña Brava y Orquesta Candela. Pero decide tomar su propio rumbo como cantante solista y tener su propia orquesta.

La artista ha participado en series y telenovelas interpretándose, pero desea convertirse en actriz. Comenta que a nivel musical, su carrera está en el punto que quería llegar, siendo conocida en todo el país.