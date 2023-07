¡Terrible! Mister Peet toma radical decisión contra “El gran chef famosos”

Compartir Facebook

¿El adiós? Mister Peet continúa en carrera en “El gran chef famosos”. Hasta la fecha, es el único hombre que continúa en competencia, tras las eliminaciones de Mauricio Mesones, Junior Silva, Jimmy Santi, Antonio Pavón y Jesús Neyra. Sin embargo, hoy tendrá una nueva prueba de fuego en la temible “noche de sentencia”, donde ha caído una vez más. Por ello, y con el riesgo de ser eliminado, Mister Peet anunció una radical decisión respecto a su futuro en la cocina de “El gran chef famosos”.

¿Qué dijo Mister Peet?

Durante una de sus últimas transmisiones en vivo, Mister Peet fue consultado por su futuro en el reality de Latina. El narrador deportivo fue muy enfático y preciso ante la insistencia de sus fanáticos por conocer que le depara a “Mister Soberbio”, en la cocina de “El gran chef famosos”.

Consultado por su futuro inmediato en el programa, y ante una eventual eliminación, Mister Peet fue claro y reveló que pasará con él en las próximas ediciones del programa de competencia culinaria.

“Mr. eliminado, renazca como el ave fénix y vaya al repechaje”, dijo uno de sus fans.

El comentarista de deportes no dudó en responder: “No voy a ir a repechaje, ya dije, no voy a ir.” Asimismo, el locutor, firme en sus palabras, volvió a reafirmar que no estará de nuevo en el espacio televisivo de Latina.

“Yo he tomado la decisión de no ir a repechaje”, expresó la exvoz en off de Combate.

Este anuncio contundente llamó la atención de muchos de sus seguidores, quienes esperan seguir viéndolo en “El gran chef famosos”. A la fecha, Mister Peet es uno de los personajes más queridos del reality e incluso, “A Presión Army” bromea con la posibilidad de “bombardear” Latina si el periodista deportivo es eliminado.

¿Qué pasará hoy?

Laura Spoya, Mónica Torres, Natalia Salas y Mister Peet se enfrentarán en una nueva “noche de sentencia”. Los cuatro participantes en mención no lograron convencer al jurado en las dos ediciones anteriores del reality, por lo que ahora lucharán por su pase directo a la siguiente ronda del programa.

Según el avance mostrado por “El gran chef famosos”, los cuatro concursantes lograrán destacar a lo largo de la noche, poniendo la tarea complicada para el jurado. ¿Mister Peet volverá a caer en día de eliminación? ¿Será este el final de “Mister Soberbio”? ¿”A Presión Army” “bombardeará” Latina? Veamos lo que sucede en las próximas horas.