Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de cuatro años de Investigación, el sacerdote Maurilio Paulino Villafana Morales fue sentenciado a cadena perpetua en Áncash. Se le adjudica el delito de violación sexual a una menor desde que tenía 9 años de edad.

La condena del sacerdote

La fiscal Rosario Mercedes Aliaga Castañeda, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas fue quien estuvo a cargo de la investigación. El 3 de mayo el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz emitió una sentencia condenatoria unánime contra el sacerdote.

El pederasta también tendrá que pagar una reparación civil de S/6.000 soles. Villafana fue sentenciado gracias a que desde 2019, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, reunió las pruebas en su contra.

El Poder Judicial ya dispuso a las autoridades la ubicación y captura de Maurilio Villafana, pues actualmente se encuentra prófugo. El acusado cumplirá su condena en el penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz.

5 años de terror

El hombre de 53 años era sacerdote del pueblo de Mato, en Áncash y fue en el interior de la iglesia donde realizaba estos macabros hechos. Los abusos se dieron desde el 2014, cuando la pequeña tenía nueve años y continuaron hasta abril del 2019.

El depravado citaba constantemente a la menor de 9 años para que realice su confesión. Sin embargo, aprovechó su condición cómo sacerdote y la violó en varias oportunidades.

Mira también: ¡Refuerzos para serenos! Alcalde de La Molina persiste en el uso de armas no letales para serenos

Tras cinco largos años de sufrimiento y terror, la menor decidió contarle a sus padres los crueles abusos sexuales de los que era víctima en la casa parroquial. Fue en ese entonces que empezó la investigación al pedófilo, la cual recién ha determinado su culpabilidad este 2023.

Otras víctimas

Villafana Morales organizaba misas para el coro de niños, en las cuales los hacía arrodillarse para ‘purificarlos’, pero en vez de eso realizaba tocamientos indebidos a las niñas y niños durante la celebración. Solamente dos de los abusados fueron capaces de poner la denuncia.

Además, el mismo sacerdote le confesó a la madre de una de las víctimas los abusos que había sufrido su hija por años.

“El sacerdote la empezó a coger de los hombros, de su espalda y pecho. Le decía que él era bueno. El representante de dios, que nada malo le iba a pasar, que estaba en la iglesia (…) Empezaba a sacarle la ropa y le decía ‘tú me deseas’. Ella quería gritar y no podía, el cura la besaba y se quitó la ropa. (…) Al siguiente sábado volvió a pasar lo mismo. (…) El párroco le dijo ‘has vuelto porque has querido más”, indica el testimonio de uno de los padres de la víctima.

Mira también: ¡Terror en SMP! Choque vehicular ocasiona explosión y deja 8 heridos

“La salve en dos oportunidades, quería ahorcarse. Ahora último se tomó 60 pastillas hasta que llegó a Huaraz y estuvo internada por dos meses y una semana”, añadió en su denuncia contra Villafana Morales.