Testigo clave es un amigo de Chollywood

El hombre de inicial ‘RR’, que delató a la exbailarina Evelyn Vela con la Policía de los Estados Unidos ya fue identificado. Según un informe de ‘Amor,amor,amor’ respondería al nombre Ricardo Rodríguez y sus conexiones con figuras del espectá­culos salen a la luz, entre ellos chicos realities.

De acuerdo al Facebook perso­nal de Rodríguez, quien se hace llamar ‘Ricky’, mantendría una amistad con el conductor de ‘Esto es guerra’,Mathías Brivio, y el expelote­ro ‘Puchungo’ Yáñez, como confirma una foto donde posan sonriente­mente. Asimismo, en su cuenta de Facebook, tiene como amigos a la guerrera Angie Arizaga y el exCom­bate, Miguel Arce.

Lo cierto es que fue Melissa Klug, íntima de Vela, quien reveló el nom­bre del ahora famoso ‘RR’: Ricardo Rodríguez. No obstante, la ‘blanca de Chucuito’ solo se limitó a revelar que este sujeto es un taxista que trans­porta a los famosos peruanos que llegan a Miami.

NO PAGARÁN FIANZA

La situación legal de Evelyn Vela está por conocerse, en las próximas horas, luego que la bailarina res­ponda si se considera culpable o no para dar inicio a la primera audien­cia frente a la justicia americana el próximo 18 de setiembre. En entre­vista con Karibeña, el abogado de la familia de Vela, Carlos Torres Caro, afirmó que la bailarina es inocente y no pagará la fianza de más de 250 mil dólares. “Evelyn no paga­rá la fianza estipulada y estará en Estados Unidos hasta noviembre, en ese mes se define todo. No estará 20 años en prisión, sólo es una inves­tigación que está en curso. Ella no tiene nada que ver con el traslado de dólares falsos, nunca la encontraron con el dinero”, afirmó el letrado.

Torres Caro dejó en claro que la popular ‘Reina del sur’ fue intervenida porque en los registros del sistema migratorio de EEUU aparece como parte de una investigación sobre un caso de dólares falsos que se le halló a un sujeto en el 2014 y que este había mencionado el nombre de Evelyn. “No se trata de un tráfico internacional como se estaba hablando sino de una investigación en curso y que culminará en el mes de noviem­bre. Yo espero que en este año la tengamos aquí o que en el peor de los supuestos que la pena no supere el año y medio”, agregó el abogado en el Perú de Vela.

Resaltó que el delator ‘RR’, al igual que dijo Melissa Kug, es un taxista peruano radicado en Miami y que desde hace mucho tiempo hace carreras a varias figuras de Chollywood, y conocía a Evelyn. Sobre si en esta inves­tigación existirían otras figuras de nuestra farándula, este confirmó que no los hay. “Es una persona que se vio beneficiada de una situación que la policía de Estados Unidos le dice, te vuelves un delator o te vas a dentro, 20 años, entonces es ahí donde él ha comenzado a sindicar”, agregó que sobre los antecedentes penales de este ‘RR’, al parecer, sería la primera vez que está involucrado en este tipo de si­tuación y por eso le dieron dicha condición para colaborar.

NO ESTÁ EN UNA PRISIÓN

Sobre el registro migratorio de Evelyn Vela donde refiere que unas dieciséis veces que pisó EEUU, Carlos Torres Caro minimizó el hecho al asegurar que “es normal, si tú revisas el reporte migratorio de las personas inmersas en el espectáculo y que tie­nen negocios de ropa, como Evelyn, siempre viajan a Panamá y EEUU”. Asimismo, dijo que era completa­mente falso que la amiga de la Klug haya llevado en dos oportunidades dinero falso a dicho país.

Se supo que Evelyn está en un centro de prevención, es decir no una prisión oficial, y de com­probarse su inocencia saldría limpia, caso contrario deberá pagar una multa y cumplir una pena y recién al término de esta sería expulsada del país y su visa cancelada. “De ser condenada no le doy más de un año y medio para volver al país”, reiteró que esta investigación es un caso menor y no la gran banda internacional que pen­saban en su momento desmantelar las autoridades gringas.