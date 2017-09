Tía de Yahaira Plasencia despotrica a su sobrina con esta bomba

Yahaira Plasencia siempre se ha mostrado como una chica humilde y ‘de barrio’; sin embargo, una de sus tías habría dicho todo lo contrario sobre la salsera.

Erika Vidal Quintanilla asegura ser hermana de la madre de Yahaira Plasencia. No obstante, la ex enamorada de Jefferson Farfán, afirmó que esta ‘señito’ solo sería una tía lejana con quien perdió contacto hace años.

“Estoy dolida y resentida (…) yo esperaba comunicarme con mi hermana, pero para mi ya no tengo familia”, declaró la ‘seño’ al programa de espectáculos en ATV.

Sin embargo, la salsera declaró: “Es mi tía pero no es que me haya criado con ella, es una tía lejana, no la ve hace muchísimos años”.

La mujer se enucentra enferma, sufre de los nervios y se sienta mal por no recibir ayuda de su familia. “Las cosas nacen , no se fuerzan”, sentenció.