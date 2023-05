“Tiene que salir del…”: ¿Exponen “secreto” de Raúl Carpena en EEG?

Compartir Facebook

¡Cuándo el río suena…! “Esto es Guerra” presentó, el año pasado, a su denominada “Nueva Generación”. Este grupo de jóvenes forma ahora parte del elenco del reality y hay algunos nombres que destacan sobre otros. Piero Arenas y Raúl Carpena se han ganado a gran parte de la fanaticada del programa a raíz de su simpatía y carisma. Justamente, en una de las competencias, Piero habría revelado el secreto de su mejor amigo, causando el asombro de todos en el estudio.

¿Qué dijo Piero Arenas sobre Raúl Carpena?

En una de las competencias desarrolladas en “Esto Es Guerra”, los participantes, mediante pistas, deben adivinar la palabra. El juego lo iban ganando los combatientes, al mando de Renzo Schuller, y le tocaba el turno a los guerreros.

Piero Arenas fue el encargado de dar pistas a sus compañeros y tras pasar por Patricio Parodi, Flor Ortolá, Said Palao y Melissa Loza, le tocó el turno a Facundo González. La palabra por adivinar era “clóset”, por lo que Piero no dudó en exponer, lo que sería, un secreto de su mejor amigo, Raúl Carpena.

“Raúl tiene que salir del …», indicó Piero en un inicio a lo que Facundo respondió: “closet”, generando la risa de todos en el set. Johanna San Miguel no dudó en gritarle “estafador”, ya que días atrás, Raúl la estaba “afanando”. El novel guerrero no atinó a responder lo dicho por su mejor amigo y continuó con la competencia.

Ampayan a Peter Fajardo con uno de los nuevos “guerreros”

El pasado 20 de enero, “Amor y Fuego” emitió un ampay bomba que involucraba al productor de “Esto es Guerra”, Peter Fajardo. En las imágenes mostradas por el programa de espectáculos se veía a Fajardo muy bien acompañado de un joven en una discoteca. El “chibolo” en mención fue identificado como Raúl Carpena, integrante de la delegación de Chiclayo de la “nueva generación de EEG”.

“Terminaron el programa y se fueron a juerguear”, dijo Peluchín en su momento. En el video se ve a Carpena usar una gorra blanca y vestimenta casual. Lo que llamó la atención de varios es la confianza con la que se mostraba junto a Peter Fajardo, productor del reality.

Incluso, Raúl y Peter tendrían tanta cercanía que el chiclayano dudaba en abrazarlo por el cuello o decirle cosas al oído, a vista y paciencia de todos los asistentes a la discoteca.