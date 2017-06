Tigresa del Oriente armó papelón en programa argentino

La Tigresa del Oriente armó tremendo papelón en su debut en la pista de baile del programa argentino ‘ShowMatch’ de Marcelo Tinelli. Luego de ser aplaudida por su versión del tema ‘Despacito’ por el animador gaucho, Judith Bustos Ahuite –su verdadero nombre- fue destruida por su coreografía por el jurado del programa Ángel de Brito y Marcelo Polino que la calificaron con un cero respectivamente.

“Lo que ha hecho es un disgusto a la retina. Fue muy feo, Tigresa. ¡Horrible! Usted, se lleva esto esta noche. Chau, Tigresa”, dijo Polino. Mientras, Moria Casán saludó a la Tigresa, quien reclamó por el cero que le puso De Brito.

“Vos sos hipnótica, Tigresa. Las parejas anteriores vinieron muy creídos o muy enojados. Vos viniste divina, Tigresa. Sos arte pop, sos otro sistema solar. Creo que mi voto secreto te va a sorprender. ¡Te adoro, te adoramos!”, señaló Moria.

Enfurecida con ambas puntuaciones, La Tigresa anunció su renuncia en vivo. “Marcelo Tinelli, yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. Todo por la culpa de estos dos señores que me han faltado el respeto como artista. He venido a tu programa trayendo alegría y lo mejor de mí. A ver si chicas de 30 o 25 hacen lo que yo hago sin ser bailarinas”, dijo la peruana.

ESPERA DISCULPAS

Tras salir del set, la figura de Youtube reafirmó su postura de indignación y dejó abierta la posibilidad de quedarse en el show de Tinelli si el jurado le pide disculpas públicas por sus ácidos comentarios. “Lo que me enojó fue el puntaje. No me merezco un cero, habiendo dado lo mejor de mí. Me parece una falta de respeto. Por eso sí, renuncié. Es una decisión tomada, a no ser que los señores me pidan disculpas públicamente”, dijo La Tigresa, apenada, pero feliz por su participación.

Dato:

“Yo no la pasé mal. Estoy contenta. Sé que di lo mejor de mí. No soy bailarina, ni soy una jovencita… Me puse un reto y lo hice”.