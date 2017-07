Tigresa del Oriente: De Tinelli a ‘EGS’

Tras su paso por la pista de baile de Marce­lo Tinelli, la Tigresa del Oriente vuelve a pisar un reality show y esta vez en el programa de Gisela Valcárcel. Esta vez, la can­tante reaparece exclu­sivamente para bailar y promete sorprender en la pista del Primer Campeo­nato Mundial de Baile.

“Llego para bailar, siempre es grato volver a la pista de Gisela. Des­pués del “Bailando 2017” estuve en Chile también. Muy feliz porque siempre me tratan muy bien. Ti­nelli me quiere y siempre me dice: “Tigresa, ¡Eres una diosa!”, cuenta la can­tante de 72 años.