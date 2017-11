‘Tigresa del Oriente ‘: “A mí me gustan los menores”

La ‘Tigresa del Oriente ‘ lanzó una divertida parodia del reguetón de moda ‘Mayores’, de Becky G & Bad Bunny, en su canal de Youtube. El tema lo denominó ‘Menores’ y en el video vemos a la cantante pasándola bien al lado de joven youtuber peruano ‘Robertillo’.

“A mí me gusta que me lleves en el ‘Chama’ y pa´ que ahorres tu propina y me engrías en la cama. A mí me gusta que no tengas membresía pa´chapar en el parque y venga la policía”, dice la primera parte de la canción. Mientras que en el coro se escucha cantar a la ‘ Tigresa’ sin olvidarse de la fiebre futbolítica.

Al final del video, que hasta ayer logró más de 2 millones de reproducciones, Yudith Bustos se adelanta a las críticas que pueda generar el video y aclara: “¿Acaso yo no puedo cantar un reguetón? ¿No me pueden gustar acaso los menores? Igualdad para todos”, aseveró.