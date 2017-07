Tigresa será ‘tigrilla’

Luego de de­mostrar que está más vital que nunca en el reality de Marcelo Tinelli, la ‘Tigresa del Oriente’ sorprende a sus fans al anunciar que se someterá dentro de poco a una operación de rejuvenecimien­to vaginal para lucir como toda una jovencita en el arte de amar.

La popular figura de YouTube de 73 años contó que quiere estar joven por dentro y estar acorde a su pareja, el joven cantante Elmer Molocho, con quien se lleva 50 años de diferen­cia. “Qué mujer no quiere estar joven por dentro, es para sentirme bien, sé que voy a quedar encantada con esto y también voy a ponerme pompis. Todo esto es para sentirme mejor”, dijo en ‘La noche es mía’. Judith Bustos, nombre verdadero de la artista indicó que su pareja también está emocionado con los retoques a los que se so­meterá muy pronto. ‘”Él es muy cariñoso y me respeta, me quiere, qué hombre no se va a sentir contento con esto”, dijo la cantante.

El doctor que operará pronto a la Tigresa ase­guró que se trata de una intervención con rayos láser que ya es común en Perú. El especialista ase­veró que la práctica tiene como objetivo lograr una mayor estimulación en las mujeres al momento de tener relaciones se­xuales y también ayuda en el aspecto emocional de algunas personas.