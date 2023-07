Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras la demanda que Karla Tarazona le hizo al tiktoker Pablancho por violencia psicológica, el influencer no dudó en burlarse de la situación.

En abril de este año Karla Tarazona protagonizó un vergonzoso incidente luego de que un tiktoker invitado al programa ‘Préndete’ arremetiera contra ella. El joven conocido como Pablancho en redes sociales criticó a la conductora en vivo y le dijo que trabaje en vez de pedirle dinero a su exmarido.

“Karla, mejor deberías de trabajar en lugar de estar pidiéndole plata a tu exmarido para cuidar a tus hijos”, fue lo que dijo el Tiktoker.

Mira también: Magaly culpa a ATV de la situación laboral de sus trabajadores: “En este canal soy una empleada más”

Tres meses después del incidente, el tiktoker publicó un video donde reveló que Karla Tarazona le había realizado una demanda por violencia psicológica. Además, le interpuso una orden de alejamiento y exigió que el joven no la mencione en redes sociales.

Tras esto, el influencer no dudó en subir un polémico video que ha dado que hablar entre los usuarios de internet.

Tiktoker se burla de la demanda de Karla Tarazona

Recientemente, el popular tiktoker ‘Pablancho’ arremetió contra Karla Tarazona en un video que publicó en redes sociales. Mediante la plataforma de TikTok el joven se pronunció nuevamente sobre la demanda que le hizo la conductora de ‘Préndete’, pero esta vez fue en un tono burlesco.

Mira también: ¡Arriba Perú! Valeria Flórez se convierte en la nueva Miss Supranational América 2023

En el video publicado se aprecia al tiktoker bailando Julieta de Latín Mafia , la cual es una canción popular entre la plataforma. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención acerca del video es lo que el tiktoker escribió en él.

“Pueden meterme a Canadá, pero nadie va a quitarme el hecho que le dije sus verdades a la Willy Wonka”, se lee en el video publicado.

Esta ha causado todo tipo de reacciones entre sus seguidores y otros usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en defender a Karla.

“Hay que esperar su demanda”, “Es que no dijiste ninguna verdad, ese es el Punto. Karla siempre a trabajado”, “Él no sabe lo que le espera”, “¡El que ríe último, ríe mejor! No cantes victoria, desubicado”, “Parece que está pidiendo a gritos un paseo por Canadá. Ojalá se lo cumplan”, escribieron algunos usuarios mostrando su respaldo a la conductora de televisión.