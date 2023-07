Compartir Facebook

Sergio George no tuvo reparos en decirle de todo a Gabriela Herrera tras haberlo tildado de ‘patán’ tras polémica con Farik Grippa.

Gabriela Herrera no fue ajena al caso de Farik Grippa por lo que no dudó en defender el talento peruano y ‘chancar’ al productor musical por presuntamente jugar con los sueños de las personas.

La ‘parcha’

Tras las fuertes declaraciones de la bailarina, el productor usó su cuenta personal de Twitter para arremeter contra la también cantante.

“Oye ‘tiktokera’, nunca te llame de vuelta para firmarte. No me interesaba y tu lo sabes. 30 segundos de fama llegando al segundo 29″, dijo George.

Además, Sergio dejó entrever que Gabriela se querría colgar de su trayectoria y fama para hacerse más conocida.

Oye "tik tokera", nunca te llame de vuelta para firmarte. No me interesaba y tu lo sabes. 🤡 30 segundos de fama llegando al segundo 29. #nomesueltan #ponteatrabajar #cantas? — sergio george (@sergiogeorge) July 2, 2023

“No me sueltan”, “ponte a trabajar”, “¿cantas?”, se burló seguidamente.

Y es que el productor, ya no está dispuesto a seguir tolerando más críticas en su contra tras el roche que pasó con el cantante Farik.

Gabriela no sería la única que habría opinado en contra del productor a ella también se suma Daniela Darcourt.

Y es que la salsera también fue en contra del productor afirmando que no sería la primera vez que no cumple con sus promesas.

“No tengo problema en trabajar con ningún productor o productora, y, después de las declaraciones de un colega, me atrevo a darte un rotundo no, de corazón, porque estas personas o personajes de tira la piedra y esconde la mano no me gustan”, afirmó

¿Qué dijo Gabriela?

La chica reality no pasó por aguas tibias las quejas que hizo público Grippa a través del programa de Magaly donde se mostró indignado.

Pues el artista aseveró que fue engañado por Sergio y nunca lo ayudó a crecer artísticamente por lo que se encuentra en banca rota.

Ante esta lamentable situación Gabriela se solidarizó con su colega y no dudó en decirle de todo a Sergio.

“Me parece un poco patán lo que dice, se está metiendo con los sueños de muchos artistas. Vendió humo”, dijo la bailarina.

Como se recuerda hace ya algún tiempo, Gabriela afirmó que era probable que trabaje de la mano de Sergio George, sin embargo, no se llegó a confirmar su colaboración.