Tilsa cuadra con estas palabras a Christian Domínguez

No se calló nada. La popular exvengadora, Tilsa Lozano se pronunció en su programa Amor de Verano, luego de las declaraciones que la nariz de la cumbia, Christian Domínguez colocará en su cuenta oficial de Instagram. “Yo sinceramente no creo que un caballero, que un señor, que un hombre con todas las letras de la palabra sea capaz de poner algo tan ordinario para una mujer, encima que está embarazada” , expresó.

La conductora, quién tomó la noticia muy sonriente, mencionó que ella no toma nada personal y comenta lo que su trabajo requiera. “Lo voy a aclarar para todas esas personas que tienen esa cabecita donde creen que las cosas son personales: yo comento las cosas que a mí me ponen adelante.”, dijo. “Si a mí me hablan de un pino, yo hablo de un pino; si a mí me hablan de una concha, yo hablo de una concha. No es personal”, agregó.

Además comentó que no le afectan las palabras que él pueda colocar en las redes sociales, sino lo que puede generar con sus seguidoras. “Él tiene un montón se seguidoras así que no creo que halla colocado eso con mala intención”, sonrió. En la transmisión, la popular colita de playboy, usó un papel higiénico para limpiarse las lágrimas que supuestamente le habría hecho derramar Domínguez.

LEE TAMBIÉN