“A mí me gusta vestir ‘versache’ pero esto me huele a ‘armani’ (risas)”. Con esta frase Carlos Cacho dice que no cree para nada que la suspensión de Rodrigo González ‘Peluchín’ en Latina haya sido por exponer en redes sociales las frases racistas y amenazantes contra una persona del panelista de ‘Espectáculos, Carlos ‘Tomate’ Barraza.

Todo lo contrario señaló que uno de los motivos por el que podrían levantar ‘Amor, amor, amor’ sería porque no tiene auspiciadores y confirmó que la polémica Tilsa Lozano, jurado de ‘Reyes del show’ ya firmó contrato con el canal de San Felipe para estar al frente de ‘Amor de verano’.

“¿Será verdad (lo de Peluchín)?, la verdad no me la creo, hacer todo esto pues ganaría notoriedad. Pero ¿han revisado las cifras de su programa? En televisión nada es casualidad y yo puedo asegurar que es bien difícil mantener un programa de tv sin auspiciadores. Y el paso de Tilsa a ‘Amor de verano’ ya es una realidad, se ha ido con buenos montos y buenas cifras a Latina y tiene muchas ganas de trabajar”, indicó dejando entrever que la polémica expareja del Juan ‘Loco’ Vargas y exconejita Playboy podría asumir la conducción estable del programa de farándula.

“Está cantado eso de Tilsa, he escuchado se que se va con el ‘Zorro Zupe’ y falta el tercer amor. ¿Si sería yo? No, en ese canal no me quieren… Además no sé qué tanto escándalo con Tomate, de cuándo acá es novedad. ¿Tremendo pleito por el Tomate Barraza? Ni el berrinche de Sofía Franco ni el despido de Lúcar está haciendo bulla ¡por favor!”, indicó el también jurado del reality de baile de Gisela Valcárcel.(K.Cabrera)

DATZO: Cacho también opinó sobre el anunció de Gisela que este sería el último año de su reality y descartó que sea una amenaza por el ingreso de Tula Rodríguez al canal. “No hay forma que renuncie, creo que ambas están en otra”.