Tilsa hace llorar a Milett

A raíz de la ola de críticas que recibió Patricio Quiñones por su reacción con una reportera, Milett Figueroa aprovechó las cámaras de ‘El gran show’ para hablar fuerte y claro y defender a su enamorado. Sin embargo, nadie esperó que ‘Milechi’ explotara en llanto mientras pedía que no ataquen a su enamorado. “Simplemente quiero que respeten a mi enamorado, porque viene un año siendo golpeado”, expresó la modelo, teniendo a su costado a Tilsa Lozano, quien no dejó de sonreír en ningún momento. Sobre sus muecas en este momento tan difícil para Milett, la ‘exvengadora’ no dudó en mandarle un consejo. “Ya aprenderá con los años que tiene que mantener la postura”, agregó y dijo que en el programa de Gisela está para evaluar el baile y cuando esté en programa de espectáculos dará su opinión. “Puedo resaltar todas sus virtudes como también dar mi opinión. Creo que le falta un poco en el tema de prensa y manejo de conflictos”, aseveró.

SE DEFIENDE

“Lloré porque tratan de minimizar a las personas, así no sea yo, yo no me meto con su familia, o con ella (Tilsa). Me afectó porque soy bastante sensible, pero eso me lo guardo para mí”, expresó Milett un poco más calmada, para luego afirmar que la presencia de Tilsa Lozano en el programa no le afecta en lo absoluto. “No me molesta ver a Tilsa ahí porque no me concentro en ella, me concentro en el baile”, expresó.

¿Tilsa quiso arreglar las cosas con un beso?

Nada me sorprende.

¿Patricio lo ha pasado mal?

Ha sido bastante duro para él, pero así es el juego, él lo entiende y está aprendiendo de este negocio. Con el tema de que amenacen, ahí se ve el tipo de persona.

¿Te parece injusto?

Él (‘Pato’) por ofrecer una manzana es lo peor del mundo, pero cuando a mí me dicen de la ‘A’ a la ‘Z’ no dicen nada. Yo no hablo del tema, que la gente en sus casas se dé cuenta de las cosas.

PONE EL PARCHE

Luego de escuchar la defensa de Milett Figueroa, Gisela Valcárcel mostró su indignación y pidió que paren los insultos y agresiones en los espacios de farándula, en clara alusión al programa de Rodrigo González ‘Peluchín’. “Creo que en algún momento la TV dará un giro. La TV no puede pregonar tanto mal así porque sí. Tanto raje y chismorreo de las otras personas porque sí”, expresó la ‘Señito’, sin imaginar la rápida respuesta del conductor de ‘Amor, amor, amor’.

“GISELA ES HIPÓCRITA”

“Promueve la confrontación llevándole a la peor enemiga, pone a bailar a los pendejos con sus trampas, llena de sus ex el escenario, convoca a todos los que salen a diario en esos ‘programas de chismes’ y de ahí se manda con su perorata hipócrita con doble discurso a la nación, igual ya todos la conocen…. Quizá las personas que hacen los programas de espectáculos son valiosas y están digitadas pero permanecer en el mundo del espectáculo es muy difícil, lo fácil es estar 2, 3, 4 años y hasta 10, pero después se termina mal”, arremetió Rodrigo, a través de su cuenta de Facebook, al mismo tiempo que compartió los mensajes de usuarios quienes apoyaban sus palabras.