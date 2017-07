Tilsa le da con palo a ‘Cuto’ Guadalupe

Tilsa Lozano no perdona que el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe la haya calificado de “gran error” en la vida de su compadre Juan ‘Loco’ Vargas y aprovechó que Jefferson Farfán lo cuadró por opinar de su ex pareja, Yahaira Plasencia, para criticarlo duramente.

La ex vengadora le pidió que no se meta en el mundo de Chollywood y que se dedique a opinar mejor de fútbol. “Fuera de lo que me cae mal o bien Yahaira, parece que a este señor le gusta hablar de las mujeres. Que se dedique a su negocio como futbolista, que comente de los partidos de fútbol y no de la farándula. Muy bien que su sobrino lo parchó y bien parchado por hablar de su ex”, dijo la ex modelo.