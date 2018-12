Tilsa Lozano afirma que ‘Miguelón’ salió negativo en dosaje

Luego del confuso accidente de su expareja y padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, Tilsa Lozano negó que este haya estado manejando bajo los efectos del alcohol como en su momento aseguraron testigos.

Tilsa señaló que Miguelón ya se habría hecho el dosaje etílico. “Tengo entendido que es negativo el resultado. Él está mal físicamente, pero gracias a Dios no ha habido más involucrados. No sé, yo me fui a las cuatro de la tarde con mi hija y no sé más“, declaró la exvengadora.

En el parte policial, se informó que el auto de Hidalgo se habría despistado de la carretera, y que cuando llegaron los bomberos a brindar los primeros auxilios, no había nadie. Incluso delincuentes habrían desmantelado el carro porque no había nadie cuidando.