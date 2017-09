Blanca Rodríguez a Tilsa: “¡Deja de llamar borracha!”

El pasado no deja tranquila a Tilsa Lozano. Nuevamente está en el ojo de la tormenta luego que Blanca Rodríguez, esposa del futbolista Juan ‘Loco’ Vargas, colgara una foto con un curioso mensaje en su cuenta oficial de Instagram que causó revuelo y en donde exigía públicamente que deje de llamar al padre de sus cinco hijos.

“Que te lo cuente todo sin que se lo pidas ¡Eso se llama confianza!”, se lee en la publicación. Y como leyenda de la foto, la pareja de Juan Manuel escribió: “A ver si con esto ya dejas de llamar y mandar audios (pongo alacrán porque no hay cucaracha)”.

Aunque muchos creían que este ataque acabaría como una idea suelta que podría dejar mucho a la imaginación. En esta oportunidad no fue solo una indirecta sino un mensaje bien directo a la yugular de la jurado de ‘El gran show’, quien hasta hace poco despotricaba a diestra y siniestra contra Milett Figueroa.

La esposa del exjugador de la selección nacional confirmó que iba dirigido a la exconejita de Playboy cuando una usuaria le comentó lo siguiente: “¿Por qué vives tan pendiente de ella? Ya deja atrás la sombra de Tilsa y no caigas en estos juegos porque la única que queda mal eres tú. Ya supera esa etapa de Tilsa y el Loco… Se amaron en su momento, ahora está contigo ¡Sé feliz!”, escribió zmirielli.

La respuesta de Blanca fue inmediata y sin filtro sorprendiendo a todos: “Entonces dile que deje de llamar borracha” y luego acotó: “Que facture lo que le dé la gana pero que deje de llamar, solo eso”. Aunque estos mensajes fueron borrados pocos minutos después de su Instagram personal, el misil sin duda causará un terremoto en el entorno de Tili, quien aseguraba que era feliz y tenía relación muy estable con el padre de su hija, Miguel Hidalgo.

“TRAUMADA Y LOCA”

El programa ‘AAA’ hizo enlace con Lozano para que responda por el enfrentamiento que tuvo con Vania Bludau en el reality de Gisela, pero ella nunca esperó que fuera interrogada por el mensaje que le envió la esposa de quien alguna vez fue el gran amor de su vida: Juan Vargas.

“En las redes están comentando y después me han escrito que la señora ya había sacado esto, que ya lo ha borrado. No sé, fácil se confundió o no sé (…) Yo me voy a responsabilizar de las cosas que yo haga o diga, pero este tema es de más años”, dijo algo nerviosa y trató de desviar el tema al contar que vio un video de un hombre (que sería Vargas) con otra mujer.

Luego de unas horas en su Instagram personal colgó un video donde recién respondió. “No voy a pedir pruebas porque no hay pruebas. Es totalmente mentira. Yo no puedo responder por los traumas, ni por las locuras, ni por las mentiras de otras personas. Estoy harta del tema. Tengo marido, tengo una hija. Me parece que esta vez las cosas han sobrepasado los límites”, indicó.

DATOS

Blanca volvió a colgar otro mensaje en sus redes: “Se puede engañar a todos alguna vez, o engañar a algunos siempre, pero no se puede engañar a todos siempre”. ¿Dirigido a Tili?

Hace poco el panelista de ‘Cuéntamelo todo’, Kurt Villavicencio dijo que parece que Tilsa no ha olvidado a Vargas. “Ahora se ve afectada cuando aparece Vania que tuvo algo con el Loco. Eso no lo entiendo, al parecer, sigue sintiendo algo y lo peor es que ‘Miguelón’ queda mal”.