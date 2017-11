Tilsa Lozano dice esto sobre el peso de Juan Manuel Vargas

¿AÚN NO LO OLVIDA? Tilsa Lozano aún sigue hablando de su ex pareja, el ‘Loco’ Vargas.

Tilsa Lozano vuelve a genera polémica, esta vez a referirse sobre el peso de su ex pareja, Juan Manuel Vargas. La ex ‘conejita de playboy’, indicó que si Ricardo Gareca convoca al ‘Loco’ Vargas para que juegue en el mundial Rusia 2018, debería bajar de peso para estar acorde a sus compañeros de la selección.

“No lo sé, no soy Gareca, pero (si él lo convoca) creo que primero deberían ponerlo a dieta“, señaló Tilsa para el ‘Trome’. Sin embargo, no todo quedó ahí pues, le informaron que el futbolista no publicó alguna celebración o felicitación a la blanquirroja luego de su clasificación al mundial.

La modelo señaló lo siguiente:“No lo sigo en redes sociales y, bueno, es raro que no haya celebrado ni dado su apoyo a la selección… quizás le envió un mensaje a cada uno de los 22 jugadores como buen compañero“, señaló.

CASO DE LA VOLEIBOLISTA ALESSANDRA CHOCANO

Por otro lado, Tilsa habló sobre el terrible final que tuvo la ex voleibolista Alessandra Chocano, quien falleció en extrañas condiciones. La modelo pidió a las autoridades poner seriedad en el tema y encontrar a los responsables lo antes posible.

“Espero que las autoridades hagan todas las investigaciones y se conozcan a los culpables de esa muerte. Todos, de adolescentes, nos hemos escapado y dicho mentiras, pero esto no nos puede llevar a la muerte“, señaló para el Trome.

SEGUIRÁ EN LA TV

En cuantos a los rumores de su pase a Latina para conducir ‘Amor de verano’, la curvilínea, dijo que aún no tiene ninguna conversación con ningún canal y que no tendría problemas en trabajar con Karla Tarazona.

“No sé nada, todavía faltan dos fechas para que termine mi contrato con el programa en el que estoy y veremos qué pasa. Yo tengo una linda relación con la producción de todos los canales y a donde me lleve el viento ahí estaré dando lo mejor de mí… Yo no tengo problemas con Karla Tarazona, es una mujer guerrera que saca adelante a sus hijos, yo no tengo que bajarle la chamba a nadie, las negociaciones son de forma individual”, acotó.