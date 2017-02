¿Tilsa Lozano insulta a Shirley Arica?

Luego que Shirley Arica contara abier­tamente que una fuente de suma confianza le confesó hace poco que Tilsa Lo­zano no olvida a Juan Manuel Vargas, a pesar que tiene una hija y dice estar enamorada de su actual pareja, Mi­guel Hidalgo; la ex líder Las Vengadoras no se quedó callada y vía Twitter le respondió con tremendo insulto.

“Ladren perras, mientras yo sigo avan­zando”, escribió Tili en un tuit, que acompañó de una imagen que dice: “Más impacta el lobo callado que el perro ladrando”.

LA LLAMAN “ROBAMARIDOS”

Al parecer estos días no han sido buenos para Tilsa, y es que en la misma red social viene siendo duramente criticada por haber defendido a la salsera Paula Arias, quien ha sido acusada de haberse metido en una relación.

Los de­tractores de la modelo no duda­ron en recor­darle su pasado con Juan Ma­nuel Vargas y la llamaron “robamaridos”, además de pedirle que se vaya de la televisión.

