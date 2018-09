Tilsa Lozano le dice “Cadáver televisivo” a Magaly Medina

La polémica Tilsa Lozano volvió arremeter contra Magaly Medina luego que comentara que la da mucha “pena la vida de tristeza que vive”, en referencia a la supuesta infidelidad del padre de sus hijos Miguel Hidalgo.

“¿Qué puedo responderle? Está aburrida, está desesperada por titulares, se pelea con cualquier persona que se pueda pelear”, sostuvo la popular ‘Tili’ para las cámaras de ‘En exclusiva’, agregando que esta situación le inspira a crear una nueva canción “que se llame cadáver televisivo”.

SE DEFIENDE

La bronca entre Tilsa Lozano y Magaly Medina no quedó ahí, pues la recordada ‘Urraca’ tras enterarse de las declaraciones de la ‘exvengadora’, utilizó sus redes sociales para aclarar que no le importa lo que digan “los demás” y pronto estaría regresando a la pantalla chica tras su suspensión en Latina.

“Hola, buenas noches, acá son más de las 10 de la noche, pero quería agradecerles todas las cosas tan bonitas que me escriben y a toda esa gente que tanto me extraña en la tele, por ahora me estoy tomando unas vacaciones, pero ya pronto, se los prometo, algo pasará”, dice Medina desde Madrid en un video que compartió en Instagram.

“Que no les importe lo que dicen los demás. Vivan felices a sus ideas y a sí mismos. Quiéranse mucho y nos busquen pretextos para sentirse amargados…”, agregó Magaly al pie del mencionado video.