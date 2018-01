Tilsa Lozano le manda ‘chiquita’ a Tula Rodríguez

Tilsa Lozano sacó pecho por ‘Amor de verano’ ante los comentarios de Tula Rodríguez, quien señaló que ‘En boca de todos’ los supera en sintonía. La exvengadora sostuvo que no tiene problemas con la exvedette y hasta le dijo que se acuerde de su pasado por criticar su encuentro con Daniela Cilloniz.

-Tula Rodríguez ha dicho que su programa está por encima del tuyo…

No tengo idea si está por encima o por abajo, yo no veo el rating, eso pregúntenle al productor. Yo estoy acá para pasarla bien, el año pasado fue un éxito ‘Amor de verano’ y por lo menos, lo que es redes sociales y como percibo a la gente en la calle, el público está súper contento y hay una buena acogida.

-Tula criticó tu pelea con Daniela Cilloniz, dijo que le parecía ‘bajo’ que dos mujeres ventilen sus ‘trapitos’ públicamente…

La vaca no se acuerda cuando fue ternera. No tengo nada contra ella, en todo caso si no le gusta el contenido del programa que conduzco, puede llamar a cualquiera de los dos productores y pasarle su libro de quejas o reclamaciones. Así como me tuve que soplar el tener como invitada a Daniela, me tengo que soplar a medio mundo, hay gente que me cae bien, como gente que me cae mal, yo sólo comento porque es parte de mi trabajo.

-Daniela dijo que hablas del ‘Loco’ Vargas por dolida y que tu pareja queda como un tonto…

¿Y por qué se mete con mi marido? No entiendo por qué se refiere con esas palabras a una mujer embarazada.

-¿Cómo va el embarazo?

Bien, ya tengo cuatro meses y medio. Ya sé el sexo pero todavía no les voy a contar jajajaja. La próxima semana.(V.Rondón)