Tilsa Lozano muestra ‘colita’

Fiel a su estilo, la mediática Tilsa Lozano, demostró que le importa poco los comentarios de sus detractores, que la critican por su apariencia física. Es por ello, que la exmodelo compartió una foto en bikini y de espaldas mostrando sus curvas en la playa. “¡Hace mucho que no colgaba una imagen así! ¡Soy mamá de dos hijos, soy mujer y hoy tuve ganas de tomarme esta foto”, escribió Tilsa Lozano en su cuenta de Instagram. La ‘vengadora’, invitó a sus seguidores a quererse tal como son pese a los malos comentarios: “A mis 36 años estoy orgullosa de quién soy y de cómo me veo. Algunos dirán que tengo estrías y celulitis, que estoy gorda, que estoy vieja, que soy señora y que no es digno mostrar mi cuerpo de esta manera, pero yo tengo otro mensaje para mis seguidoras… quiéranse, ámense tal cual son, siéntanse orgullosas de sus cuerpos, de ser madre y mujer”, se lee en el post.